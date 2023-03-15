Hanımların cadde turu...

Güzel havayı fırsat bilen cemiyet hayatının ünlü hanımları Bebek'te objektiflere yansıdı. Adrenalin sever bir isim olan Bettina Machler, bir arkadaşıyla Bebek'te tur attı. Uzun bir yürüyüş yapan Machler daha sonra arkadaşıyla bir mekanda dinlendi. Dilek Türker'de cadde görüntülendi. Telefonla konuşan Türker, aracına binerek uzaklaştı. Asuman Şener sahil kenarında bir arkadaşıyla yürüdü. Kolunu inciten Şener, büyük bir problem olmadığını belirtti. Sanat ve eğitim platformu olan Artkolik Sana Merkezi'nin sahibi Nazlı Keçeli de Boğaz'da form tuttu. Tek başına uzun süre yürüyüş yapan ve köpeklerini gezdiren Keçeli, daha sonra caddeden ayrıldı.

Onur AYDIN