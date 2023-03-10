Caddeler

Bebeğiyle yürüyüşe çıktı!

Birkaç ay önce anne olan iş insanı Murat Özyeğin'in eşi Yasemin Özyeğin, Boğaz'da bebeğiyle ilk kez objektiflere yansıdı.

Giriş: 10 Mart 2023 Cuma
Bebeğiyle yürüyüşe çıktı!

FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, avukat Yasemin Güçkan ile geçen yıl 2 Nisan'da sessiz sedasız evlenmiş Eylül ayında da, Hüsnü-Ayşen Özyeğin çiftinin Tarabya'daki evinde Capri temalı dillere destan bir düğün yapamıştı. Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandıran Özyeğin çiftinin çocukları dünyaya gözlerini açtı. Önceki gün çocuğuyla Bebek'te objektiflere yansıyan taze anne Yasemin Özyeğin bebeğini Boğaz'da dolaştırdı. Uzun süre yürüyüş yapan Yasemin Hanım daha sonra Bebek'ten ayrıldı.

Onur AYDIN


Murat Özyeğin Yasemin Özyeğin bebek

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