Bebeğiyle yürüyüşe çıktı!

FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, avukat Yasemin Güçkan ile geçen yıl 2 Nisan'da sessiz sedasız evlenmiş Eylül ayında da, Hüsnü-Ayşen Özyeğin çiftinin Tarabya'daki evinde Capri temalı dillere destan bir düğün yapamıştı. Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandıran Özyeğin çiftinin çocukları dünyaya gözlerini açtı. Önceki gün çocuğuyla Bebek'te objektiflere yansıyan taze anne Yasemin Özyeğin bebeğini Boğaz'da dolaştırdı. Uzun süre yürüyüş yapan Yasemin Hanım daha sonra Bebek'ten ayrıldı.

Onur AYDIN