Caddelerde stres attılar...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sanem Tezman ve Roksi Garih Bebek'te objektiflere yansıdı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde maddi ve manevi desteklerini afedzedelerle ilk günden itibaren paylaşan Sanem Tezman ve Roksi Garih önceki gün Bebek'te stres attı. Sanem Tezman oğluyla birlikte caddede dolaşırken Roksi Garih ise dostlarıyla bir araya gelip Boğaz havası almak için caddedeydi. Garih soğuk havaya rağmen dostlarıyla sohbet ederek sahilde yürüyüş yaptı.

Onur AYDIN