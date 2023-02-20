Caddeler

Caddelerde stres attılar...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sanem Tezman ve Roksi Garih Bebek'te stres attılar.

Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi
Caddelerde stres attılar...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sanem Tezman ve Roksi Garih Bebek'te objektiflere yansıdı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde maddi ve manevi desteklerini afedzedelerle ilk günden itibaren paylaşan Sanem Tezman ve Roksi Garih önceki gün Bebek'te stres attı. Sanem Tezman oğluyla birlikte caddede dolaşırken Roksi Garih ise dostlarıyla bir araya gelip Boğaz havası almak için caddedeydi. Garih soğuk havaya rağmen dostlarıyla sohbet ederek sahilde yürüyüş yaptı.

Onur AYDIN

Sanem Tezman Dalia Garih bebek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Caddelerde stres attılar...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sanem Tezman ve Roksi Garih Bebek'te stres attılar.
Güncel Alkoçlar ikinci kez anne oldu!

İş insanı Kaan Demirağ'la evli olan Aslışah Alkoçlar, kızı Ada'yı kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
Jet Set BAFTA'da depremzedeler için mavi kurdele!

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini bulurken, ödül töreninde Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Güncel Epos 7'den depremzedelere burs!

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleri depremzede öğrencilere burs sağlayacak.
Güncel Ekip arkadaşlarını andılar!

İş insanı Cem Boyner, Hediye Güral Gür ve Erkan Güral depremde kaybettikleri ekip arkadaşlarını andılar.
Güncel Tapan'dan dayanışma çağrısı!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sallandı. Genç iş insanı Melisa Tapan gibi birçok iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları depremzedelere yardım etmeye devam ediyorlar.
Jet Set "İnsanların acıları dinmiyor"

Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.
Güncel "Birlik ve sevgi ile çok kuvvetliyiz"

Genç iş insanı Ayşe Boyner kurucusu olduğu markasının satışlarından gelen gelirin yüzde 50'sini depremzedelere ayıracağını, "Birlik ve sevgi ile çok kuvvetliyiz" mesajını vererek duyurdu.
Güncel Afetzedelere sanatçılarla destek!

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, depremzedeler için özel bir yayın yaparak sanatçılardan destek topladı.
Jet Set Kral Charles yardım gönüllüleriyle buluştu!

İngiltere Kralı 3. Charles, Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllülere ziyarette bulundu.

Güncel Alkoçlar: "Afet büyük, acı büyük"

İş insanı Ender Alkoçlar, depremden etkilenen Malatya halkı için bölgeye giderek yardımda bulundu.

Jet Set Madonna'dan yardım çağrısı!

Madonna, 10 ili de vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ni de etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.