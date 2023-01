İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Osman Çarmıklı, Can Has ve Sinan Dereli Bebek'te bir araya geldiler. İş dünyasının yakın dostları bir mekanda sabahın erken saatlerinde buluşarak hasret giderdi. Yoğun iş tempolarına ara vererek birlikte yemek yiyen Çarmıklı, Kibar, Has ve Dereli daha sonra mekandan kalkarak caddeden ayrıldılar.

Onur AYDIN