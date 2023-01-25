İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Ali Kibar, Osman Çarmıklı ve Sinan Dereli Bebek'te bir araya geldiler.
Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba
ALİ KİBAR, OSMAN ÇARMIKLI, SİNAN DERELİ
ALİ KİBAR, OSMAN ÇARMIKLI, SİNAN DERELİ
ALİ KİBAR, OSMAN ÇARMIKLI, SİNAN DERELİ
ALİ KİBAR, OSMAN ÇARMIKLI, SİNAN DERELİ
ALİ KİBAR, OSMAN ÇARMIKLI, SİNAN DERELİ
ALİ KİBAR, OSMAN ÇARMIKLI, SİNAN DERELİ
İş dünyası Bebek'te!
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Ali Kibar, Osman Çarmıklı ve Sinan Dereli Bebek'te bir araya geldiler.
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