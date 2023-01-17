Rota Bebek...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Raif Dinçkök ultra lüks aracıyla objektiflere yansıdı. Bebek'teki bir mekana oğulları Ali Raif ve Aslan Eser ile birlikte gelen iş insanı Dinçkök, lüks aracını valeye verdikten sonra hızlı adımlarla mekana girdi. Kızını sabahın erken saatlerinde Bebek Parkı'na getiren iş insanı Niv Garih kızını parkta oynattıktan sonra caddeden ayrıldı. Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton önceki gün kız arkadaşı Seda Söğütlü birlikte caddelerdeydi. Bebek'te yürüyüş yapan iki sevgili gazetecileri karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Muhabirlere selam veren çift yürüyerek Bebek'ten ayrıldı.

Onur AYDIN