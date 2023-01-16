Caddeler

Şen: “Beni çok korkuttu”

Aralık ayında beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan iş insanı Metin Şen, önceki gün Bebek'te ilk kez objektiflere yansıdı.

Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi
Şen: “Beni çok korkuttu”

Geçen aralık ayında beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve operasyon geçiren iş insanı Metin Şen, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Metin Şen, yaşadığı sürece anlattı. Şen, “Babam ile birlikte Bodrum'daki evimizdeydik. Aniden rahatsızlandım. Beynime pıhtı atmış. Bir operasyon geçirdim ama şimdi çok şükür iyiyim. Beni bayağı bir korkuttu. Şimdi iyiyim keyfini çıkarıyorum. Hayatta her şeyin başı sağlık bunu bir kez daha anladım" dedi. Arkadaşıyla yürüyüş yapan Şen daha sonra Bebek'ten ayrıldı. İş insanı Metin Şen, 22 Aralık'da beynine pıhtı attığını ve 2 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Onur AYDIN

Metin Şen bebek “Beni çok korkuttu”

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