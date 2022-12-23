İş dünyası Bebek'te...

Uzun ve yorucu bir gün geçiren, iş dünyasının önde gelen başarılı isimlerinden Ferit Şahenk Bebek'te objektiflere yansıdı. İşleri için caddeye gelen Şahenk gazetecilere selam vererek aracına bindi. Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, önceki gün HT Kulüp objektifine yansıyan ünlü isimler arasındaydı. Bebek'te kısa bir yürüyüş yapan garih daha sonra aracına binerek caddeden ayrıldı. Caddelerde görmeye alışık olduğumuz Osman Çarmıklı, sabahın erken saatlerinde Bebek'teydi. Çarmıklı torunuyla biraz yürüdükten sonra caddeden ayrıldı. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli ve eşi Asuman Güreli sabahın erken saatlerinde Boğaz kenarına gelerek enerji topladı. Hüsnü Bey, Asuman Hanım ile sohbet ederek yürüyüş yaptı.

Onur AYDIN