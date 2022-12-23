Caddeler

İş dünyası Bebek'te...

İş insanları Ferit Şahenk, İzzet Garih, Hüsnü Güreli ve Osman Çarmıklı İstanbul'un elit semti Bebek'te HT Kulüp objektifine yansıdılar.

Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma
İş dünyası Bebek'te...

Uzun ve yorucu bir gün geçiren, iş dünyasının önde gelen başarılı isimlerinden Ferit Şahenk Bebek'te objektiflere yansıdı. İşleri için caddeye gelen Şahenk gazetecilere selam vererek aracına bindi. Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, önceki gün HT Kulüp objektifine yansıyan ünlü isimler arasındaydı. Bebek'te kısa bir yürüyüş yapan garih daha sonra aracına binerek caddeden ayrıldı. Caddelerde görmeye alışık olduğumuz Osman Çarmıklı, sabahın erken saatlerinde Bebek'teydi. Çarmıklı torunuyla biraz yürüdükten sonra caddeden ayrıldı. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli ve eşi Asuman Güreli sabahın erken saatlerinde Boğaz kenarına gelerek enerji topladı. Hüsnü Bey, Asuman Hanım ile sohbet ederek yürüyüş yaptı.

Onur AYDIN

ferit şahenk İzzet Garih Hüsnü Güreli Osman Çarmıklı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler İş dünyası Bebek'te...

İş insanları Ferit Şahenk, İzzet Garih, Hüsnü Güreli ve Osman Çarmıklı İstanbul'un elit semti Bebek'te HT Kulüp objektifine yansıdılar.
Davetler Eğlenceli gece...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslı-Metin Şen, Eda-Selim Kosif ve Pervin Ersoy Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti.

Davetler Şık koleksiyona parti!

Moda tutkunu ünlü isimler Aslı Pamir’in ev sahipliğinde gerçekleştirdiği özel bir kokteyl partisiyle dünyaca ünlü markanın 2022 Koleksiyonu'nu kutladı.

Caddeler Özilhan'ın cadde turu!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan, önceki gün arkadaşlarıyla Etiler’de bir araya geldi.
Magazin Hattı Zamansız tasarımlara tanıtım!

Osmanlı Sanatı uzmanı Serdar Gülgün, yılbaşına özel üretilen yeni koleksiyonunu tanıttı.
Magazin Hattı Timur çiftinin lansman şıklığı...

Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur ve eşi Emine Timur, Galatasaray’ın Leo Residences lansmanında şıklıklarıyla göz doldurdu
Davetler İstanbul'da özel davet!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının İstanbul'daki mağazasında özel bir davet verdi.
Davetler Yeni yıl için alışveriş...

Alışveriş tutkunu ünlü hanımlar, yeni yıl için düzenlenen ‘Magic Christmas Market’ etkinliğinde buluştu.
Magazin Hattı Yeni yıl daveti!

Nişantaşında düzenlenen yeni yıl daveti iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaları bir araya getirdi.

Magazin Hattı Adana'da girişimci kadınlardan festival...

Dört başarılı iş kadını tarafından kurulan Brandroof, Adana’da girişimcileri yılbaşı alışveriş şenliğinde buluşturdu.

Güncel Özilhan'dan yılbaşı sofrası...

Yeni yıl hazırlığı yapan Yasemin Özilhan, ailesi ve dostları için evinde küçük bir yılbaşı daveti verdi.
Magazin Hattı Başarım Sensin'den yılbaşı yemeği!

Başarım Sensin Derneği üyeleri yılbaşı yemeğinde buluştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.