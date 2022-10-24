Bebek'te keyifli hafta sonu...

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Erhan Kamışlı önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Boğaz'da bir tur yürüyen Kamışlı, daha sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada kendini görüntüleyen muhabirleri fark eden Erhan Bey, gazetecilere selam vererek caddeden ayrıldı. İş insanı Sadi Şener ve eşi Asuman Şener'de hafta sonunu Bebek'te geçiren isimlerdendi. Şener çifti torunları Lara ve Bade ile birlikte Bebek'teydi. Köpekleri ve torunlarıyla birlikte yürüyüş yapan Şenerler, kısa yürüyüşün ardından Bebek Parkı'nda dinlendiler.

Ferit TUĞLUK