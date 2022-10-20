Geçtiğimiz ay birlikteliklerinin 10. yılını kutlayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, önceki gün Etiler'deydi. Çift, bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. İkili, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Araçlarının gelmesini bekleyen Kutluay ile Sponza, gazetecilere, "Her şey yolunda, mutluyuz" demekle yetindi. İkili, ardından otomobillerine binerek, oradan uzaklaştı. Öte yandan Kutluay, daha önce yaptığı açıklamada, "Edvina ile ayrıldık." derken, bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna, "Vallahi ayrıldık" yanıtını vermişti. İbrahim Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp, barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" demişti. Ancak ikili, beraberliklerine yeniden şans vermişti.

Eren GÜREL