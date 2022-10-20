Caddeler

"Her şey yolunda, mutluyuz"

Etiler'de objektiflere yansıyan Edvina Sponza ile sevgilisi İbrahim Kutluay muhabirlere, "Her şey yolunda, mutluyuz" dedi.

20 Ekim 2022 Perşembe
"Her şey yolunda, mutluyuz"

Geçtiğimiz ay birlikteliklerinin 10. yılını kutlayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, önceki gün Etiler'deydi. Çift, bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. İkili, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Araçlarının gelmesini bekleyen Kutluay ile Sponza, gazetecilere, "Her şey yolunda, mutluyuz" demekle yetindi. İkili, ardından otomobillerine binerek, oradan uzaklaştı. Öte yandan Kutluay, daha önce yaptığı açıklamada, "Edvina ile ayrıldık." derken, bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna, "Vallahi ayrıldık" yanıtını vermişti. İbrahim Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp, barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" demişti. Ancak ikili, beraberliklerine yeniden şans vermişti.

Eren GÜREL

Edvina Sponza İbrahim Kutluay Etiler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler "Her şey yolunda, mutluyuz"

Etiler'de objektiflere yansıyan Edvina Sponza ile sevgilisi İbrahim Kutluay muhabirlere, "Her şey yolunda, mutluyuz" dedi.
Magazin Hattı Özel koleksiyona lansman!

Mehtap Elaidi zamansız triko tasarımlarıyla buluşturan triko markası Atelier38, Sonbahar/Kış sezonu için hazırladıkları kapsül koleksiyonu tanıttı.
Güncel Yakın dostlar bir arada!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Elif Dürüst yakın dostu Begüm Şen ile bir araya geldi.
Güncel Özkanca'ya sürpriz kutlama...

Fulya Özkanca yeni yaşına dostlarının sürpriz paylaşımlarıyla merhaba dedi.
Güncel Alkoçlar'ın İtalya gezisi!

Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ ile birlikte soluğu İtalya'da aldı.
Magazin Hattı Sonbahar daveti...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri “sonbahar” konseptli davette harika bir deneyim yaşadı.

Güncel Sabancı Vakfı’ndan ‘Ekim Zamanı’ buluşması...

Sabancı Vakfı, 16 yıldır devam eden Hibe Programları kapsamında düzenlediği “Ekim Zamanı” etkinliğinde desteklediği sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Caddeler Caddelerde stres attılar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan-Aylin Saruhan, Faruk Süren ve Şirin Yalçın İstanbul'un elit semtlerinde objektiflere yansıdılar.
Güncel Fethiye'den İtalya'ya...

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Kayı Sabancı, Fethiye'de yaptıkları tatillerini noktalayarak İtalya'ya gitti.
Güncel Lezzet tutkunları buluştu!

Cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri özel mekan açılışında bir araya geldi.
Güncel “Sürdürülebilir Sağlıklı ve İyi Yaşam”

Kadın girişimcileri bir araya getiren platform Alaluxa, “Sürdürülebilir Sağlıklı ve İyi Yaşam” etkinliğiyle lider kadınların söyleşilerine ev sahipliği yaptı.
Güncel Dostlarını son yolculuğuna uğurladılar!

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Billur Kalkavan, dün ailesi ve yakın dostları Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile Nevbahar Koç tarafından son yolculuğuna uğurladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.