Caddeler

Caddelerde yürüyüş...

Pınar Sabancı ve Mutlu Dinçkök Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdılar.

12 Ekim 2022 Çarşamba
Caddelerde yürüyüş...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Pınar Sabancı sabahın erken saatlerinde Bebek'te görüntülendi. Deniz yoluyla Bebek'e gelen Sabancı, sportif halleriyle dikkat çekti. Uzun süre caddelerde yürüyen Pınar Hanım, günlük sporunu yaptıktan sonra aracına binerek Bebek'ten ayrıldı. Ayşegül Dinçkök'ün kızı Mutlu Dinçkök Arnavutköy’de görüntülendi. Bir süredir kendini işine veren Mutlu hanımı sosyal alanlarda görmek mümkün olmuyordu. Sahilde yürürken objektiflere yakalanan Mutlu Hanım, yürüyüş yaptıktan sonra caddeden ayrıldı.

Onur AYDIN

Pınar Sabancı Mutlu Dinçkök bebek

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