Bebek'te hafta sonu...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Raif Dinçkök Bebek'te objetiflere yansıdı. Bebek'teki bir mekana çocuğuyla birlikte gelen iş insanı Dinçkök, oğlu Ali Raif ile birlikte Boğaz havası aldı. Türk futbolunun efsane başkanlarından, cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden birisi olan Faruk Süren, Bebek sokaklarında yalnız görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği caddede dostlarıyla buluşup toplantı yapan Süren, her zamanki şıklığıyla dikkat çekti. Bebek'te spor yapan Zeynep Üstünel ise Boğaz'da yürüdü.

Onur AYDIN