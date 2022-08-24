Caddeler

İş dünyası alışverişte!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Faruk Süren, Osman Çarmıklı ve Önder Öztarhan İstanbul'un elit AVM'lerinde alışveriş yaparken objektiflere yansıdılar.

24 Ağustos 2022 Çarşamba
İş dünyası alışverişte!

Türk futbolunun efsane başkanlarından biri olan Faruk Süren, geçtiğimiz gün Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostlarıyla buluşup toplantı yapan Süren, her zaman ki şıklığıyla dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinde caddeye gelen Osman Çarmıklı soluğu bir Avm'de aldı. Mağazaları dolaşan iş insanı Osman Bey daha sonra aracına binerek caddeden ayrıldı. Bir spor mağazasından alışveriş yapan genç iş insanı Önder Öztarhan ise hızlıca AVM'den ayrıldı.

Ferit TUĞLUK

FARUK SÜREN Osman Çarmıklı Önder Öztarhan

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