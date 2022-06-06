İş dünyası Bebek'te...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Raif Dinçkök Bebek'te objetiflere yansıdı. Bebek'teki bir mekana gelen iş insanı Dinçkök, çocuklarıyla birlikte hızlı adımlarla mekana girdi. Oğulları Ali Raif ve Aslan Eser ile birlikte Boğaz havası alarak kahvaltı yapan Raif Dinçkök uzun süre mekanda kaldıktan sonra çocuklarıyla birlikte Bebek'ten ayrıldı. Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef de Bebek'teydi. Elhadef aracını park ettikten sonra karşıdan karşıye geçerek caddeye yürüdü. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı. Kuruçeşme'den Bebek’e kadar Boğaz havası alan Çebi, eşi Berna Çebi ile sohbet ederek form tuttu.

Ferit TUĞLUK