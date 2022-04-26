Parkta romantik anlar...

Ellerindeki paketlerde çiçek olan Sponza, "İbrahim bana her zaman çiçek alır" dedi. Sık sık ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen İbrahim Kutluay-Edvina Sponza çifti, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarına poz veren ikili, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'İBRAHİM BANA HER ZAMAN ÇİÇEK ALIR'

Ellerindeki paketlerde çiçek olan Sponza, "İbrahim bana çiçek aldı. Öyle özel bir gün falan diye almadı, bana her zaman çiçek alır kendisi." ifadelerini kullandı.Bayram planlarından bahseden Kutluay ise, "Bayramda Urla’ya gideceğiz. Edvina’nın ailesi orada zaten, onları da ziyaret edeceğiz. Oradan da Çeşme’ye geçeriz belki." dedi.

Tolga ASLAN