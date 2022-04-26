Üstünel'in zor anları...

Yolda yürürken fenalaşan Haldun Üstünel’in koluna giren eşi Zeynep Üstünel ve kızları, kalabalık sokakta işadamını oturtacak yer bulmakta zorlandı. Bir tabureye oturtulan Üstünel, basın mensuplarının “Geçmiş olsun, neyiniz var?” sorusuna cevap vermekte zorlandı ve sadece “Tansiyonum düşüyor” diyebildi. Daha sonra eşiyle kızları, işadamını temiz hava alması için Bebek Parkı’na götürdü. Bir tabureye oturan Haldun Üstünel kendini daha iyi hissetmeye başlayınca ailesiyle beraber Bebek Parkı’na gitti.