Aşk sessizliği!

Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, geçtiğimiz gece Emirgan’daki evine girerken görüntülendi. Oyuncu Aslı Enver ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen iş insanı Öztarhan’a muhabirler “Aslı Hanım’ı ailesinden istediğinize ve evleneceğinize dair haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna Öztarhan, “İyi geceler” demek ile yetindi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak aşk sessizliğini sürdürdü. İş insanı Önder Öztarhan'ın ismi Ezgi Karayel'le de anılmış, ikilinin yeni bir aşka yelken açıp açmadıkları ise merak konusu olmuştu.