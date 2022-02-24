Bebek'te yoğun gün...

Aile şirketleri Seba İnşaat'da yaklaşık 3 yıldır Satış Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapan genç ve başarılı iş kadını Seba İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Lara Keçeli’ye geçtiğimiz gün iş toplantısı için geldiği Bebek’de objektiflere yakalandı. Toplantı sonrası elinde kahvesi ile kısa bir yürüyüş yapan genç iş kadını, yoğun bir temposunun olduğunu ve yeni inşaat projeleri için İstanbul-Bodrum arasında mekik dokuduğunu söyledi. Son günlerde trafik polisleri Bebek’de adeta kuş uçurtmuyor. Kısa süreli park ve bekleme yapan araçlara ceza kesen polislerin bu uygulamasından haberdar olan Burcu Şendir, bankamatikten para çekmek için aracını kenara çekip önce trafik polislerinden izin istedi. Birkaç dakikalık izin Burcu Şendir yolun karşısında ki ATM'den parasını çekip hızla aracına geri döndü.

Onur AYDIN