Caddeler

Bebek'te yoğun gün...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Seba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli'nin kızı Lara Keçeli ve Burcu Şendir Bebek'te objektiflere yansıdı.

24 Şubat 2022 Perşembe
Bebek'te yoğun gün...

Aile şirketleri Seba İnşaat'da yaklaşık 3 yıldır Satış Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapan genç ve başarılı iş kadını Seba İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Lara Keçeli’ye geçtiğimiz gün iş toplantısı için geldiği Bebek’de objektiflere yakalandı. Toplantı sonrası elinde kahvesi ile kısa bir yürüyüş yapan genç iş kadını, yoğun bir temposunun olduğunu ve yeni inşaat projeleri için İstanbul-Bodrum arasında mekik dokuduğunu söyledi. Son günlerde trafik polisleri Bebek’de adeta kuş uçurtmuyor. Kısa süreli park ve bekleme yapan araçlara ceza kesen polislerin bu uygulamasından haberdar olan Burcu Şendir, bankamatikten para çekmek için aracını kenara çekip önce trafik polislerinden izin istedi. Birkaç dakikalık izin Burcu Şendir yolun karşısında ki ATM'den parasını çekip hızla aracına geri döndü.

Onur AYDIN

Lara Keçeli Burcu Şendir bebek cadde Seba Holding

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Londra'daki kutlamanın VIP konukları...

Şu sıralar Londra'da bulunan Nevbahar Koç ile Esra Dinçkök, dünyaca ünlü isimlerin de katıldığı Mert Alaş'ın doğum günü partisinde eğlendi
Magazin Hattı Yenilenen mağazada ilk davet...

Yenilenen ve büyüyen Beymen Zorlu Center, geçtiğimiz günlerde özel bir davete ev sahipliği yaptı.
Davetler Güzelleştiren etkinlik!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları İnanır Grup'un marka temsilciliğini üstlendiği güzellik etkinliğinde bir araya geldi.
Caddeler Bebek'te yoğun gün...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Seba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli'nin kızı Lara Keçeli ve Burcu Şendir Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel 'Kızlar Cumhuriyeti'

Sosyetik güzel Derin Mermerci, kardeşleri Tansa Ekşioğlu ve Yosun Reza ile bir araya geldi. Kardeşleri ve kızlarıyla poz veren Mermerci, eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel TİM'de hatıra fotoğrafı!

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Süleyman Orakçıoğlu önceki gün Tim Marka Konseyi'ne katılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Davetler Sanat tutkunları 'Symbio' sergisinde...

Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, ikinci sergisi Symbio ile İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında sanatseverlere kapılarını açtı.

Güncel Alkoçlar'ın Cape Town turu!

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar Demirağ, Cape Town seyahatinden eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Davetler Yeni koleksiyona özel davet!

Modaseverlerin ilgiyle yeni kreasyonlarını beklediği Mizalle, İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunu görkemli davetiyle beğeniye sundu.

Davetler Tiyatroseverler 'Adı Aylin'de buluştu!

Yazar Ayşe Kulin'in “Adı Aylin” eseri önceki akşam Zorlu Performans sanatlarında tiyatro severlerle buluştu.
Caddeler Bebek'te stres attılar!

İş insanı Ayça Dinçkök ve babası Ömer Dinçkök ile sanat tutkunu Elif Dürüst, Bebek'te cadde turunda HT Kulüp objektifine yansıdı.
Caddeler Sosyete sporda...

Özlemle beklenen güzel havaların yavaş yavaş gelmesiyle birlikte sosyetenin ünlü hanımları elit semtlerde spor yaparken objektiflere yansımaya başladılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.