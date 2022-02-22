Caddeler

Sosyete sporda...

Özlemle beklenen güzel havaların yavaş yavaş gelmesiyle birlikte sosyetenin ünlü hanımları elit semtlerde spor yaparken objektiflere yansımaya başladılar.

22 Şubat 2022 Salı
Sosyete sporda...

Haftada 3-4 gün spor yapan iş insanı İpek Özilhan Özkan Bebek'te dostlarıyla birlikte görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde Bebek'te arkadaşı Banu Aksoy Tarakçıoğlu ile birlikte yürüyen İpek Hanım beraber sohbet ederek form tuttu. İş adamı Saffet Ulusoy'un eşi Özlem Ulusoy'da Bebek'te yürüyüşe çıkan isimlerden. Bir yandan spor yapan Özlem Hanım, yürüyüş yaparken telefonda sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Bebek müdavimlerinden Edvina Sponza'da soluğu Boğaz'da aldı. Tek başına yürüyen Sponza, daha sonra bir mekanda oturarak dinlendi.

Onur AYDIN

İpek Özilhan Özkan Banu Aksoy Özlem Ulusoy Edvina Sponza

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