Caddeler

Bebek ziyaretçileri...

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman ile sevgilisi Tuğba Coşkun ve Vakko'nun ortaklarından Rıfat Elhadef'in eşi Maria Elhadef Bebek'te objektiflere yansıdı.

21 Şubat 2022 Pazartesi
Bebek ziyaretçileri...

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sahil hattında yürüyüş yapan Fikret Orman ve Tuğba Coşkun, Bebek’ten başladıkları turlarını Beşiktaş’a doğru sürdürdü. Gazetecileri selamlayan ikili, hızlı adımlarla yürüyüşüne devam etti. Yaz-kış demeden yürüyüş yapmaya bayılan sosyetenin tanınmış simalarından Vakko'nun yönetim kurulu üyelerinden Rıfat Elhadef'in eşi Maria Elhadef de soluğu Bebek'te alan isimlerden. Bebek Parkı'nda yürüyüşe başlayan Maria hanım, yürüyüş sonrası Bebek'ten ayrıldı.

Onur AYDIN

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