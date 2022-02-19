Geçtiğimiz gün Sarıyer'de bir mekana girerken görüntülenen Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay ikilisinin ilişkilerine yeni bir şans verdiği iddia edilmişti. Edvina Sponza önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Elinde çiçeklerle sahilde yürüyen Edvina hanım, Arnavutköy'de kendisini araçla almaya gelen eski basketbolcuyla buluşacaktı. Gazetecileri fark eden Sponza, hızlı adımlarla geri dönerek Kutluay'ı uyardı. Uyarıyı dikkate alan İbrahim Kutluay aracıyla evine döndü. Edvina Sponza elindeki çiçekler için, "Az önce gördüm, çok güzellerdi. Kendime aldım" dedi. Muhabirlerin İbrahim bey ile geçtiğimiz akşam yemeğe çıktınız. Yeniden birliktelik var mı? sorusuna, "Evet yemek yedik, sohbet ettik. Birliktelik yok. Arkadaşız" diyerek çıkan haberleri bir kez daha yalanladı.

Onur AYDIN