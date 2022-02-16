Caddeler

Kutluay ve Sponza aşkı yeniden!

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Kutluay ile ayrıldığı iddia edilen Edvina Sponza önceki akşam Kutluay'la birlikte yeniden objektiflere yakalandı.

16 Şubat 2022 Çarşamba
Kutluay ve Sponza aşkı yeniden!

Edvina Sponza, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi İbrahim Kutluay'la önceki akşam Sarıyer'de bulunan bir mekana girerken görüntülendi. Sevgililer Günü'nde yeniden barışan çift kameraları görünce işletmeye, 'Siz mi haber verdiniz' diye sitem etti. Mekandan kısa süre sonra birlikte çıkan Kutluay ve Sponza araçlarına binerek uzaklaştı. İbrahim Kutluay'ın, Edvina Sponza ile ilişkisini noktaladıktan sonra eski manken Ece Sükan’la tekrar aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Kutluay, "Arkadaşlar yok öyle bir şey." diyerek, söylentileri yalanlamıştı.

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