Caddeler

Eczacıbaşılar'ın yürüyüş keyfi!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Bülent Eczacıbaşı, kızı ve damadı ile birlikte Boğaz’da yürüyüş yaptı.

08 Şubat 2022 Salı
Eczacıbaşılar'ın yürüyüş keyfi!

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, önceki gün kızı ve damadı ile birlikte Boğaz’daydı. Bülent Eczacıbaşı, kızı Esra Eczacıbaşı ve damadı Murat Coşkun ile birlikte Yeniköy sahilinde yürüyüşe çıktı. Nisan ayında oğlu Nejat Kaya'yı kucağına alan Esra Eczacıbaşı'nın fit görüntüsü dikkat çekerken güneşli havanın keyfini çıkaran Bülent Eczacıbaşı, kendisini görüntüleyen gazetecileri selamlamayı ihmal etmedi. Sahil hattında turlayan Eczacıbaşı ailesi, daha sonra bir kafeye girerek kahvaltı yaptı.

Hakan YAĞCI

Bülent Eczacıbaşı esra eczacıbaşı Murat Coşkun Yeniköy spor

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