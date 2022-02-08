Eczacıbaşılar'ın yürüyüş keyfi!

Söyleşi

'Akademik kariyerim için eşimin hayatından çaldım'

Dünya Tarihi ve Osmanlı Tarihi gibi birçok önemli konuda eserler yazmış bir yazar, akademisyen ve aynı zamanda da iki kız çocuğu annesi olan Hülya Kalyoncu ile Çırağan Sarayı'nda bir araya geldik. Kalyoncu, sanat tarihi tutkusundan, eğitim hayatına ve klasik müziğe olan ilgisine kadar her şeyi HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet’e anlattı.