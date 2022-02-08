Eczacıbaşılar'ın yürüyüş keyfi!

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, önceki gün kızı ve damadı ile birlikte Boğaz’daydı. Bülent Eczacıbaşı, kızı Esra Eczacıbaşı ve damadı Murat Coşkun ile birlikte Yeniköy sahilinde yürüyüşe çıktı. Nisan ayında oğlu Nejat Kaya'yı kucağına alan Esra Eczacıbaşı'nın fit görüntüsü dikkat çekerken güneşli havanın keyfini çıkaran Bülent Eczacıbaşı, kendisini görüntüleyen gazetecileri selamlamayı ihmal etmedi. Sahil hattında turlayan Eczacıbaşı ailesi, daha sonra bir kafeye girerek kahvaltı yaptı.
Hakan YAĞCI