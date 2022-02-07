Bebek yine cıvıl cıvıl...

Hareketli günlerine tekrar dönen Bebek'te ünlü isimler HT Kulüp objektiflerine yansımaya devam ediyor. Güneşli havayı fırsat bilen Artkolik sanat platformunun kurucusu Nazlı Keçili, köpeğini gezdirmek için Bebek'i tercih etmişti. Keçili, sahilde köpeklerini gezdirdikten sonra caddeden ayrıldı. Sosyetenin genç temsilcilerinden Lara Türker Ünsal ve annesi Dilek Türker ile birlikte Bebek'te görüntülenen ünlü isimlerdendi. Annesi ile beraber çocuklarını gezdiren Ünsal, Boğaz havası aldıktan sonra yürüyerek Bebek'ten ayrıldı.

Onur AYDIN