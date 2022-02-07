Caddeler

Bebek yine cıvıl cıvıl...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Dilek Türker, Lara Türker Ünsal ve Nazlı Keçili, güzel havanın keyfini Bebek'te çıkardı.

07 Şubat 2022 Pazartesi
Bebek yine cıvıl cıvıl...

Hareketli günlerine tekrar dönen Bebek'te ünlü isimler HT Kulüp objektiflerine yansımaya devam ediyor. Güneşli havayı fırsat bilen Artkolik sanat platformunun kurucusu Nazlı Keçili, köpeğini gezdirmek için Bebek'i tercih etmişti. Keçili, sahilde köpeklerini gezdirdikten sonra caddeden ayrıldı. Sosyetenin genç temsilcilerinden Lara Türker Ünsal ve annesi Dilek Türker ile birlikte Bebek'te görüntülenen ünlü isimlerdendi. Annesi ile beraber çocuklarını gezdiren Ünsal, Boğaz havası aldıktan sonra yürüyerek Bebek'ten ayrıldı.

Onur AYDIN

Dilek Türker Lara Türker Nazlı Keçili bebek cadde

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