Caddeler

Bebek ziyaretçileri...

Bebek'te yürüyüş yapan cemiyet hayatından ünlü çiftlerinden Ekin-Polat Gülman, Nazlı, Nilgün Keçeli ve Murat Pilevneli ile sevgilisi Aslı Pamir objektiflere yansıdı.

17 Ocak 2022 Pazartesi
Bebek ziyaretçileri...

Güzel havayı fırsat bilen Ekin ve Polat Gülman çifti Boğaz'da form tuttu. Uzun süre yürüyüş yapan ve sağlığına dikkat eden iş insanı Gülman, eşi ile birlikte yaptığı sporun ardından hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu. Nazlı Keçeli ise annesi Nilgün Keçeli ile birlikte caddedeydi. Annesi Nilgün Keçeli'nin evde talihsiz bir kaza geçirdiğini ve ayak bileğini kırdığını belirten Nazlı Hanım, daha sonra annesinin koluna girerek arabasına bindirdi. Murat Pilevneli ve Aslı Pamir, Bebek'te birlikte yürüyüş yaptı. Çift daha sonra boğaza karşı oturarak dinlendi.

Onur AYDIN

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