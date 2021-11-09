Bebek yine cıvıl cıvıl...

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki günbir arkadaşı ile sahil yürüyüşü yaptı. Kuruçeşme'den Bebek’e kadar Boğaz havası alan iki arkadaşın keyifli halleri ile dikkat çekti. Caddelerde çok sık rastlayamadığımız Elif Dürüst yoğun iş hayatına ara vererek yakın arkadaşı Esra Civelek ile birlikte yürüyüşe çıktı. Birlikte sohbet eden ikili Bebek'te form tuttu. Sosyetenin genç temsilcilerinden Lara Türker Ünsal da Bebek'te görüntülenen ünlü isimlerdendi. Lara Ünsal uzun süre telefon görüşmesi yaptıktan sonra aracıyla Bebek'ten ayrıldı.

Onur AYDIN