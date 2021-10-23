Caddeler

Hanımlar Bebek'te sporda...

Bebek'te yürüyüş yapan cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Edvina Sponza, Nükhet Eczacıbaşı ve Zeynep Üstünel güzel havanın keyfini sporla çıkardı.

23 Ekim 2021 Cumartesi
Hanımlar Bebek'te sporda...

Sosyetenin tanımış simalarından Edvina Sponza Edvina Sponza, önceki gün Bebek'te tek başına yürüyüş yaparken görüntülendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere selam veren Sponza, daha sonra caddeden hızlıca uzaklaştı. Nükhet Eczacıbaşı'na ise uzun zaman sonra Bebek'te rastladık. Sportif haliyle dikkan çeken Eczacıbaşı, telefonla konuşarak yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yaz-kış demeden yürüyüş yapan Zeynep Üstünel de Bebek'teydi. Boğaz havası alarak koşu yapmayı tercih eden Üstünel, temiz havada form tuttu. Maide Kurttepeli ise yürüyüşün ardından bir kafede durarak dinlendi.

Onur AYDIN

Edvina Sponza Füsun Eczacıbaşı Zeynep Üstünel

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