Özilhan'ın Etiler turu

İş insanı İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan önceki gün Etiler'de görüntülendi. Her zamanki gibi yine kendine özgü giyim tarzı ile dikkat çeken Özilhan, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Yaz sezonunu kapatan Özilhan, "Bir buçuk ay kadar evde kaldık çocuklarla, bizim ev Didim tarafında merkeze bir kere falan gitmişimdir. Bayramda tekne turuna çıktık bir de yaz sonu çıktık" diye yanıt verdi. Şampiyonluktan sonra sesinin hala düzelmemiş olduğunu söyleyen Özilhan, “Buna galiba ben alıştım artık yine de sesde bir çatallanma var. Yeni sezon başlayacak inşallah yeniden ses kısılması yaşayabiliriz” diyerek Etiler'den ayrıldı.

Onur AYDIN