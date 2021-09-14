Caddeler

Bebek yeniden hareketlendi...

Yaz tatillerini gözde tatil merkezlerinde geçiren sosyetenin tanınmış simaları, tatil dönüşü yeniden hareketlenen Bebek caddelerinde HT Kulüp objektifine yansıdı.

14 Eylül 2021 Salı
Bebek yeniden hareketlendi...

Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy ve yakın arkadaşı Nergis Pekuysal Bebek'te objektiflere yakalandı. Bir restorantta buluşan yakın dostlar uzun süre sohbet ederek hasret giderdi. Yemeklerini yedikten sonra mekandan ayrılan Toplusoy ve Pekuysal araçlarına binerek Bebek'ten ayrıldı. Uzun süredir gözlerden uzak kalan Ayşegül Dinçkök'ün kızı Mutlu Dinçkök Arnavutköy’de görüntülendi. Bir süredir kendini işine veren Mutlu hanımı sosyal alanlarda görmek mümkün olmuyordu. Bir arkadaşı ile buluşmak için yola çıkan Dinçkök, sahilde yürürken objektiflere yakalandı. Mutlu Dinçkök daha sonra arkadaşıyla buluşarak bir kafede sohbet etti. İki kız çocuğu sahibi olan Buse Terim Bahçekapılı ise önceki gün Bebek’teydi. Uzun bir yürüyüşün ardından kahve almak için mola veren Buse hanım yolda karşılaştığı bir arkdaşa ile de ayaküstü sohbet etti.

Onur AYDIN

bebek İpek Toplusoy Nergis Pekuysal Mutlu Dinçkök Buse Terim Bahçekapılı

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