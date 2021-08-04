Yakın dostlar Etiler'de buluştu!

Bodrum müdavimlerinden Elif Dürüst, tatil dönüşü yakın arkadaşı Esra Dinçkök ile bir araya geldi. Çok yakın arkadaş olan Dinçkök ve Dürüst buluşmak için Etiler'i tercih etmişti. Caddede bir kafede oturan yakın arkadaşlar uzun süre birlikte sohbet etti. Bir ara oturduğu yerde makyajını tazeleyen Esra Dinçkök ise daha sonra arkadaşıyla birlikte mekandan ayrıldı. Esra Dinçkök, geçtiğimiz ay, boşanma davası devam eden eşi Akkök Holding Yönetim Kurulu üyesi Raif Dinçkök ile Marmaris'te tatile çıkmış ve bu anlar HT Kulüp objektiflerine yansımıştı.

Ferit TUĞLUK