Beylerin cadde turu...

Uzun ve yorucu bir gün geçiren işadamı Halis Komili, Bebek İskelesi'nde tekne beklerken görüntülendi. Teknenin kıyıya yanaşmasıyla tekneye adımını atan Komili hızla Bebek'ten ayrıldı. Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Jeff Hakko'nun oğlu Allen Hakko ise öğle saatlerinde geldiği Bebek'te arabasını park ederek bir mekanda dostlarıyla bir araya geldi. İş insanı Yalçın Ayaydın ise Bebek'te bir mekandan çıktığı sırada görüntülendi. Kendisini görüntüleyen muhabirlere selam veren Ayaydın, daha sonra aracına binerek Bebek'ten ayrıldı.

Ferit TUĞLUK