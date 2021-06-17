Bebek'te koyu sohbet...

Pandemi döneminde evde kalan ve bu sürede kendine zaman ayıran Zeynep Mutlu, normalleşme sürecinin adım adım başlamasıyla birlikte soluğu Bebek'te aldı. Dostlarıyla birlikte bir kafede oturup sohbet eden Mutlu, arkadaşlarıyla hasret giderdi. Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman da Bebek'te karşımıza çıktı. Dernek adına çeşitli projeler ve etkinlikler için profesyonel kişiler ve dostlarıyla fikir alışverişinde bulunan Burak bey zamanın ve anın her dakikasında bir fırsata çevirip insanlara yardım için kullanıyor. Bu anlardan birinde de Lina Basmacı ile buluşmasıydı. ikili yeni bir proje için bir araya gelmiş uzun uzun konuştu. Ceketinde taşıdığı Türk Kanser Deneği rozeti ile de dikkat çeken Duruman'ın kendini işlerine adadığı görünüyordu.

Ferit TUĞLUK