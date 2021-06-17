Caddeler

Bebek'te koyu sohbet...

Cemiyet hayatının önde gelen simaları Bebek'te objektiflere yakalandı.

17 Haziran 2021 Perşembe
Bebek'te koyu sohbet...

Pandemi döneminde evde kalan ve bu sürede kendine zaman ayıran Zeynep Mutlu, normalleşme sürecinin adım adım başlamasıyla birlikte soluğu Bebek'te aldı. Dostlarıyla birlikte bir kafede oturup sohbet eden Mutlu, arkadaşlarıyla hasret giderdi. Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman da Bebek'te karşımıza çıktı. Dernek adına çeşitli projeler ve etkinlikler için profesyonel kişiler ve dostlarıyla fikir alışverişinde bulunan Burak bey zamanın ve anın her dakikasında bir fırsata çevirip insanlara yardım için kullanıyor. Bu anlardan birinde de Lina Basmacı ile buluşmasıydı. ikili yeni bir proje için bir araya gelmiş uzun uzun konuştu. Ceketinde taşıdığı Türk Kanser Deneği rozeti ile de dikkat çeken Duruman'ın kendini işlerine adadığı görünüyordu.

Ferit TUĞLUK

Zeynep Mutlu burakduruman bebek cadde SOHBET

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Tekneyle özel servis

Başarılı iş insanı Ralf Tezman, yakın dostu Moris Kohen ile Bebek'te buluştuktan sonra Kohen'i teknesiyle evine bıraktı.

Caddeler Bebek'te koyu sohbet...

Cemiyet hayatının önde gelen simaları Bebek'te objektiflere yakalandı.

Magazin Hattı Kartal, The Royal Ascot At Yarışları’nda

İngiltere’nin 300 yıllık imza etkinliği olan The Royal Ascot At Yarışları’na İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal damga vurdu.

Güncel Çapa'ya sürpriz kutlama

Yeni bir proje için bir araya gelen cemiyet hayatının ünlü simaları Şebnem Çapa'nın doğum gününü kutladı.
Magazin Hattı Teknede eğlenceli tatil

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından İpek Köse dostlarıyla birlikte yaptığı tekne tatilinden kareler paylaştı.

Haftanın Şıkları Şıklıktan öte...

Aylin Yılmaz
Caddeler Boğaz'da spor

İş dünyasının seçkin simalarından Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi ile Fikret Orman Bebek'te spor yaptı.

Güncel Dostlarından Kalyoncu'ya özel kutlama

Cemiyet hayatının ünlü hanımları dostları Hülya Kalyoncu'nun doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.
Tatil Huzur dolu tatil

Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman, Bodrum'daki tatilinden huzur dolu anlar paylaştı.
Magazin Hattı İnci tasarımlar Ortadoğu’da…

İncifer İbis, isminden aldığı ilham ve tasarımcı ruhunu harmanlayarak kurduğu markasını Ortadoğu’nun en lüks alışveriş noktalarından birinde açtı.

Davetler İş dünyası Marka Konseyi'nde

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi’ni gerçekleştirdi.

Caddeler Hakko Bebek'te...

Başarılı işadamı Cem Hakko'nun eşi Ronit Hakko Boğaz'ın elit semti Bebek'te objektiflere yansıdı.