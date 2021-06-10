Bebek'te yaz enerjisi

Yeni normallerin başlaması ve yaz ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'un caddeleri eski formuna yavaş yavaş dönmeye başladı. İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı'da Bebek'te görüntülenen isimler arasındaydı. Güneşli havayı fırsat bilen Pınar Hanım, Boğaz havası eşliğinde günlük sporunu yaptıktan sonra bir kafede arkadaşıyla buluşarak sohbet etti. Bebek'te rastladığımız Aslı Şen, arabasına binerken görüntülendi. Bodrum'daki evlerinin tadilatta olduğunu söyleyen Şen, ayın 15'inden sonra ailece Göcek'te tekne tatiline çıkacaklarını belirtti.
Ferit TUĞLUK