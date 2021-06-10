Bebek'te yaz enerjisi

Magazin Hattı

Çocukların geleceğine sanatla dokunuş

Banu Sağnak Erten ve Y. Mimar Bahar Akçay, Mutlu Çocuklar, Aydınlık Yarınlar! projesiyle, resim, heykel ve fotoğraf sanatçısını anlamlı bir amaç için bir araya getirdi.