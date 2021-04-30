Boğaz havası aldılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin netleşmesiyle birlikte iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri caddelerdeki son günlerini Boğaz havası alarak değerlendirdiler. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Serdar Bilgili, uzun bir aradan sonra Bebek'te görüntülendi. Havanın güzel olmasından faydalanarak yürüyüş yapan iş insanı Bilgili, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam verdikten sonra yürüyüşüne devam etti. Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Nuray Fenercioğlu ve eşi Okan Fenercioğlu Boğaz'da yürüyüş yaparak köpeklerini gezdirdiler. İş insanı Nuri Develi'de soluğu Bebek'te almıştı. Kızları Pera ve Ela'yı Bebek Parkı'nda eğlendiren Develi daha sonra kızlarıyla birlikte Bebek'ten ayrıldı.

Ferit TUĞLUK