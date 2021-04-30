Caddeler

Boğaz havası aldılar

Cemiyet hayatının ünlü isimleri tam kapanma öncesi Bebek'te Boğaz havası aldı.

30 Nisan 2021 Cuma
Boğaz havası aldılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin netleşmesiyle birlikte iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri caddelerdeki son günlerini Boğaz havası alarak değerlendirdiler. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Serdar Bilgili, uzun bir aradan sonra Bebek'te görüntülendi. Havanın güzel olmasından faydalanarak yürüyüş yapan iş insanı Bilgili, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam verdikten sonra yürüyüşüne devam etti. Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Nuray Fenercioğlu ve eşi Okan Fenercioğlu Boğaz'da yürüyüş yaparak köpeklerini gezdirdiler. İş insanı Nuri Develi'de soluğu Bebek'te almıştı. Kızları Pera ve Ela'yı Bebek Parkı'nda eğlendiren Develi daha sonra kızlarıyla birlikte Bebek'ten ayrıldı.

Ferit TUĞLUK

serdarbilgili nurideveli nurayokanfenercioğlu bebek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Bebek'te koyu sohbet

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendiler.
Caddeler Boğaz havası aldılar

Cemiyet hayatının ünlü isimleri tam kapanma öncesi Bebek'te Boğaz havası aldı.

Caddeler Spor ve alışveriş bir arada

Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek’te sabah yürüyüşü yaptıktan sonra alışveriş yaptı.
Güncel Mermerci'ye 40. yaş kutlaması!

Sosyetik güzel Derin Mermerci, 40. yaşını yakın dostlarının sürpriziyle kutladı.
Güncel Çarmıklı, koronavirüse yakalandı!

Çarmıklı Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çarmıklı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Güncel Aşıklar'dan bebek müjdesi!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Murat Aşık ve Gökçen Paprika Aşık anne ve baba olacaklarının müjdesini verdi.
Magazin Hattı 'Bir Dilek Tut Derneği' farkındalık yarattı

Bir Dilek Tut Derneği Dünya Dilek Günü’nde “Dilek Umutla Başlar, Umut Seninle Başlar” sloganıyla yeni kampanyalarını duyurdu.
Caddeler Bebek yine cıvıl cıvıl...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Berna Çebi, İpek Toplusoy ve Nergis Pekuysal Bebek caddelerinde objektiflere yansıdılar.
Güncel Eskişehir'de yarış heyecanı...

Ralli tutkusuyla tanınan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, üç gün süren European Rally Trophy Esok Rally Eskişehir yarışına katıldı.

Güncel Koçibey'den, Dürüst'e özel dekorasyon!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, arkadaşı Elif Dürüst'ün evini dekore etti.
Haftanın Şıkları Beyaz tutkunu

Bahar Şer
Güncel Koç'tan kızına özel kutlama

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Aylin Koç'un doğum gününü kutladı.