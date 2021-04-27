Caddeler

Bebek yine cıvıl cıvıl...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Berna Çebi, İpek Toplusoy ve Nergis Pekuysal Bebek caddelerinde objektiflere yansıdılar.

27 Nisan 2021 Salı
Bebek yine cıvıl cıvıl...

Havaların ısınmasıyla birlikte hareketli günlerine dönen Bebek'te ünlü isimler HT Kulüp objektiflerine yansımaya devam ediyor. Maskesiz dışarı çıkmayan ve tüm hijyen kurallarına uyan ünlüler, Bebek caddelerini turladı. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, Bebek'te denize karşı form tuttu. Merhum Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy'da tek başına Bebek'teydi. İpek Hanım, gazetecilere selam vererek aracına doğru yürüdü. Nergis Pekuysal ise Boğaz havası alan isimler arasındaydı. Bebek sahilinde rastladığımız Pekuysal, maskeli bir şekilde telefonla konuşarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından Nergis Hanım aracıyla Bebek'ten ayrıldı.

Onur AYDIN

İpek Toplusoy Berna Çebi Nergis Pekuysal

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