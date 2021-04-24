Caddeler

Aşıklar parkta buluştu

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.

24 Nisan 2021 Cumartesi
Aşıklar parkta buluştu

Sosyetenin tanımış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek Parkı'nda görüntülendiler. Güzel havayı fırsat bilen Sponza ve arkadaşları çimlere koydukları sandalyelere oturup koyu bir sohbete daldı. Sponza ile uzun süredir aşk yaşayan İbrahim Kutluay ise aynı saatlerde koşu yaparken objektife takıldı. Fotoğraflarını çeken muhabirlere her gün düzenli koştuğunu söyleyen eski basketbolcu, daha sonra sevgilisinin yanına gitti. Kutluay ve Sponza arkadaşlarıyla uzun süre parkta oturdu. Geçtiğimiz hafta koronavirüsü atlatan İbrahim Kutluay karantinası biter bitmez Edvina Hanımla buluşmuş ve kendini görüntüleyen muhabirlere "Evet, buluştuk çok şükür" ifadelerini kullanmıştı.

Onur AYDIN

Edvina Sponza İbrahim Kutluay bebekparkı

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