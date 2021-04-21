Boğaz'da form tuttular

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Pınar Sabancı önceki gün Kuruçeşme'de spor yaparken görüntülendi. Yaz sezonunun yaklaşması ile birlikte genellikle Boğaz'da yürüyüş yaparken rastladığımız Pınar Sabancı spor hocası ile beraber Kuruçeşme Parkı'nda görüntülendi. Parkta bulunan bankın üzerine ayağını koyarak hareketler yapan Sabancı'nın sportif halleri objektiflere yansıdı. Melis Çiftçi ise spor yapmak için Bebek'i tercih eden isimler arasındaydı. Melis Hanım, uzun süre deniz kenarında yürüyerek form tuttu.

Hakan YAĞCI