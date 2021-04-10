Caddeler

Caddelerde keyifli tur

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Gözde-Aytek Şavkan ve Arzu Atabarut Nişantaşı caddelerinde objektiflere yakanlandılar.

10 Nisan 2021 Cumartesi
Caddelerde keyifli tur

Eski hareketli günlerine yavaş yavaş geri dönen Nişantaşı caddeleri yine çok renkli. Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aytek ve Gözde Şavkan çifti önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Birlikte caddede görüntülenen Şavkan çifti işlerini halletmek üzere Nişantaşı'na gelmişlerdi. Caddede gezinen Aytek Şavkan ve Gözde Şavkan beraber keyifli bir gün geçirdi. Bir diğer sokakta karşımıza çıkan Arzu Atabarut ise bir arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'na gelmişti. Kameralarımıza selam veren Atabarut, daha sonra arkadaşıyla caddeden ayrıldı.

Hakan YAĞCI

Gözde-Aytek Şavkan Arzu Atabarut nişantaşı

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