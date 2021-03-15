Bebek'te keyifli gün...

Merhum İş Adamı Sakıp Sabancı'nın torunu ve Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Tapan Bebek'te görüntülendi. Sabah saatlerinde bir arkadaşı ile Bebek'te yürüyüş yapan Tapan'ın maskesini takmadığı dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşıyla beraber köpeğini gezdirdikten sonra Bebek'ten ayrılan Melisa Tapan keyifli bir gün geçirdi. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından modacı Dilek Hanif ise Bebek'te aracını park etmekle meşguldü. Aracını park alanına park eden Hanif daha sonra yürüyerek oradan ayrıldı.

Hakan YAĞCI