Caddeler

Bebek'te keyifli gün...

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan ve Dilek Hanif Bebek'te görüntülendi.

15 Mart 2021 Pazartesi
Bebek'te keyifli gün...

Merhum İş Adamı Sakıp Sabancı'nın torunu ve Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Tapan Bebek'te görüntülendi. Sabah saatlerinde bir arkadaşı ile Bebek'te yürüyüş yapan Tapan'ın maskesini takmadığı dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşıyla beraber köpeğini gezdirdikten sonra Bebek'ten ayrılan Melisa Tapan keyifli bir gün geçirdi. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından modacı Dilek Hanif ise Bebek'te aracını park etmekle meşguldü. Aracını park alanına park eden Hanif daha sonra yürüyerek oradan ayrıldı.

Hakan YAĞCI

Melisa Tapan dilek hanif bebek cadde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Kayak tutkunları Kartalkaya'da...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Cem Hakko, Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu Kartalkaya'da kayak yaptı.
Caddeler Sosyetenin cadde turu...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melis Çiftçi, Hande Sezer Pekcan ve Cem-Lara Özsüer çifti hafta sonu soluğu Bebek caddelerinde aldı.

Güncel Maldivler'de romantik tatil...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hikmet ve Alpin Albayrak çifti tatil için Maldivler'in yolunu tuttu.
Caddeler Bebek'te keyifli gün...

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan ve Dilek Hanif Bebek'te görüntülendi.
Caddeler Yeni cip ile Boğaz gezisi...

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün iş insanı eşi Kaan Demirağ ile birlikte yeni otomobilleri ile Boğaz turu yaptı.
Jet Set Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63'üncü kez sahiplerini buldu.
Haftanın Şıkları Derili tarz...

Beyza Uyanoğlu
Caddeler Eczacıbaşılar'ın spor keyfi...

İş dünyasının tanınmış simalarından Bülent ve Oya Eczacıbaşı çifti birlikte Bebek'te yürüyüş yaptı.
Güncel Bilgel, son yolculuğuna uğurlandı

79 yaşındaki iş insanı Taylan Bilgel sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Güncel İş ve siyaset dünyası cenazede buluştu

İş dünyasının tanınmış simalarından Taylan Bilgel cemiyet hayatının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 40'ıncı yaşa özel kutlama!

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü evinde dostlarıyla birlikte kutladı.

Güncel 'Sanat koleksiyonerliğinde hırslıyım'

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, koleksiyonerlik hakkında her şeyi bir dergiye verdiği söyleşide anlattı