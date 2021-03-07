Caddeler

Hakko, sevgilisiyle yemekte...

Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz'la birlikte Bebek'te ki bir mekanda görüntülendi.

07 Mart 2021 Pazar
Hakko, sevgilisiyle yemekte...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jeff Hakko'nun oğlu Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz'la birlikte Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz ay birlikte kayak tatili yapan çift eğlenceli tatillerinden renkli kareler paylaşmıştı. İlişkilerini artık saklamayan ikili, birlikte bir restoranda yemek yerken objektiflere yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve mekanda yaklaşık iki saat oturan ikiliye, ilerleyen saatlerde arkadaşları da eşlik etti. Restorandan önce Hakko ayrılırken, Oflaz ise arkadaşlarıyla birlikte mekanda oturmaya devam etti.

Onur AYDIN


allan hakko merveoflaz bebek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Hakko, sevgilisiyle yemekte...

Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz'la birlikte Bebek'te ki bir mekanda görüntülendi.
Caddeler Aşıklar Bebek'te...

Aşklarına doludizgin devam eden Alara Koçibey ve Eren Morova çifti Bebek'te görüntülendi.

Güncel Teknede bir araya geldiler

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Tilda Tezman arkadaşlarıyla teknede buluştu.
Güncel Beylerin Boğaz keyfi...

İş dünyasının ünlü beyleri, Boğaz'ın keyfini bir araya gelerek çıkardı.

Güncel Doğaya dönüş...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melda Kosif, güneşli havaya görünce açık havada yürüyüş yaptı
Güncel Leopar aşkı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Aloğlu, evde dostlarını ağırladı. Leopar desenli konseptte misafirlerine sunum yapan Aloğlu'nun masa düzeni çok beğenildi
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

HT Kulüp'te bu hafta...
Güncel Yüreğimiz yandı!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerin yasını tuttu.

Güncel Dünya Kadınlar Festivali başladı!

Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile başladı.

Güncel Babasına sürpriz kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Mutlu babası Tahsin Tokgöz'ün doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.
Caddeler Sabancı'nın Bebek turu...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı Bebek'te sabah sporunu yaparak boğaz havası aldı.
Magazin Hattı İyilik İçin Sanat Derneği’nden özel sergi

İyilik İçin Sanat Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen oluşturduğu seçkiyi 39 Kalamış Marina’da sanatseverlerin beğenisine sundu.