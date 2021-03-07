Hakko, sevgilisiyle yemekte...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jeff Hakko'nun oğlu Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz'la birlikte Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz ay birlikte kayak tatili yapan çift eğlenceli tatillerinden renkli kareler paylaşmıştı. İlişkilerini artık saklamayan ikili, birlikte bir restoranda yemek yerken objektiflere yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve mekanda yaklaşık iki saat oturan ikiliye, ilerleyen saatlerde arkadaşları da eşlik etti. Restorandan önce Hakko ayrılırken, Oflaz ise arkadaşlarıyla birlikte mekanda oturmaya devam etti.

Onur AYDIN