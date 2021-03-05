Caddeler

Sabancı'nın Bebek turu...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı Bebek'te sabah sporunu yaparak boğaz havası aldı.

05 Mart 2021 Cuma
Sabancı'nın Bebek turu...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından iş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, önceki gün uğrak yeri olan Bebek'te sabah sporu yaptı. Sporun ardından şoförlü aracına binen Sabancı, çantasını toparlamak için bir süre oyalandı. Araçtan inip bir kafeden bir kahve alan sosyetik güzel, "Benim evim burada, her gün her attığım adımı çekiyorsunuz. Siz sıkılmadınız mı beni çekmekten?" diyerek gazetecilere takıldı. Sosyetenin fit annelerinden biri olan Pınar Sabancı üç çocuğu olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

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