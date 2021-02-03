Spor tutkunları Bebek'te...

Yaz-kış demeden yürüyüş yapmaya bayılan sosyetenin ünlü simaları yine spordaydı. Eşofmanlarını ve spor ayakkabılarını giyen sporcular, Bebek'te ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde hızlı tempoda yürüyüş yaptılar. Sporunu aksatmadan yapan ve yürüyüşten vazgeçmeyen Zeynep Üstünel'de Bebek'teydi. Boğaz havası alarak yürüyüş yapmayı tercih eden Üstünel, temiz havada form tutu. Yürüyüşünü tamamlayan Zeynep Üstünel koşu yaptı. İş insanı Leyla Alaton ise Bebek'te yaptığı sporun ardından kahve alıp Bebek'ten ayrıldı.

Onur AYDIN