Dinçkökler sporda...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve merhum işadamı Ali Dinçkök'ün kızı Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu, Bebek'te buluştu. Sabahın erken saatlerinde sevgilisiyle birlikte Bebek bir araya gelen Başar Kozanoğlu kız arkadaşı Alize Hanımla beraber köpeklerini gezdirdi. Birlikte boğazda spor yapmayı ihmal etmeyen çift, hızla sahilden uzaklaştı. Cemiyet hayatının ünlü simalarından Esra Dinçkök ise spor yapmak için Bebek'i tercih eden isimler arasındaydı. Dinçkök uzun süre yürüyerek sahilde form tuttu.

Onur AYDIN