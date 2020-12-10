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Gülman sevgilisiyle trafikte!

HABERİN FOTOĞRAFLARI

İş insanı Kemal Gülman, avukat sevgilisi Eda Cideli ile birlikte trafikte görüntülendi.

İş insanı Kemal Gülman bir süredir birlilte olduğu kendisinden 30 yaş küçük avukat sevgilsi Eda Cideli ile İstanbul trafiğinde görüntülendi. Sevgilisi ile sahil boyunca araçla gezinti yapan Gülman Karaköy'de objektiflere yansıdı. Sevgilisinin kullandığı araç trafik ışıklarında durduğu sırada görüntülendiklerini farkeden Gülman objektiflere gülümserken sevgilisi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gülman ve Cideli'nin araç içersinde maske takmaları ise gözlerden kaçmadı. Eşi Feryal Gülman ile yaklaşık 7 yıldır süren olaylı boşanma davasının tarafı olan Kemal Gülman'ın resmiyette henüz eşinden boşanmamış olmasına karşın sevgilisi ile aşkını göz önünde yaşamasına resmiyette hala Kemal Gülman'la evli olan Feryal Gülman'ın ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Onur AYDIN

Etiketler
Kemal Gülman Eda Cideli istanbul cadde trafik
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