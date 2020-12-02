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Bebek ziyaretçileri...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Sosyete ve iş dünyasından ünlü isimler güzel havayı değerlendirmek için Bebek caddelerine indi.

Vakko'nun yönetim kurulu üyelerinden Rıfat Elhadef'in, eşi Marina Elhadef Bebek'te bir mağazanın önünde görüntülendi. Uzun süre aracının gelmesini bekleyen Elhadef, daha sonra aracın gelmesiyle birlikte caddeden ayrıldı. Sosyetenin ünlü çifti Sinan Dereli ve Bettina Machlere, önceki gün Bebek'te yürüyüşe çıktı. Emirgan'dan başlayan ve Ortaköy'e kadar devam eden sabah sporunun keyfi, Bebek Parkı'nda kaçtı. Uzun süredir birlikte olan ve gazetecilere pek görüntü vermeyen ikili, birlikte yakalanınca hemen ayrıldı. Maske ve gözlükle pek tanınmadığını zanneden Bettina Hanım, objektifleri görünce hemen sevgilisinin yanından ayrıldı. Koşmaya başlayan ve Sinan Dereli'yi yalnız bırakan Machler'e, seslendi. Sevgilisinin yanından gitmesinden hoşnut olmayan Dereli, "Beti bu taraftan, nereye gidiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Ayrı ayrı devam eden yürüyüş, Arnavutköy'de birlikte devam etti.

Onur AYDIN

Etiketler
Maria Elhadef Betina Machlere Sinan Dereli bebek boğaz
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