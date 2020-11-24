Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pervin Ersoy, Emel Oysal, Leyla Alaton, Tilda Tezman ve Serap Tibuk Bebek'te spor yaparken görüntülendiler.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Emel Oysal'la birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. Bebek'te deniz havası alan Ersoy ve Oysal sahil boyunca yürüyerek form tuttu. Leyla Alaton ise yoğun iş temposuna ara vererek yakın arkadaşı Tilda Tezman'la yürüdü. Birlikte sohbet ederek yürüyen ikili daha sonra yürüyüşe başladıkları noktaya geri döndü. Serap Tibuk ise yalnız başına geldiği Bebek'te spor yaptı. Hızlı yürüyerek tempo tutturan Tibuk sporun ardından semtten hızlıca ayrıldı.

Hakan YAĞCI