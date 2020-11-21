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Sosyetik aşıklar gecelerde...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Sosyetenin genç simalarından Melisa Tapan, sevgilisi Nicholas Giraud ile Bebek'te görüntülendi.

Sabancı ailesinin genç üyesi Melisa Tapan, önceki akşam Caroline Koç'un yeğeni olan sevgilisi Nicholas Giraud ile Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. mekandan çıktıkları sırada Bebek'te yürüyüş yapan aşıklar, patlayan flaşlar karşısında panik yaşadı. Görüntü vermemek için arkalarını dönen sevgililer, koşar adımlarla tekrar mekana geri kaçtı. Mekanda yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra çıkan ikili, özel şoförlü araçlarına binerek gözlerden kayboldu. Daha önce bir çok kez görüntülenen genç aşıkların neden panik yaptığı ise merak konusu oldu.

Tolga ASLAN

Etiketler
Melisa Tapan Nicholas Giraud bebek sevgili cadde
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