Beylerin cadde turu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri İstanbul'un popüler semtlerinde görüntülendiler.

Toplantı için Galatasaray stadının yanında bulunan bir alışveriş merkezini tercih eden Abdurrahim Albayrak mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Restorantta misafirleriyle buluşan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak, "Maskem çok havalı değil mi? Korona önlemlerimi bile Galatasaray'la alıyorum" diyerek neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. ş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Osman Çarmıklı Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arkadaşıyla bir arada olan Çarmıklı, virüsten korunmak için eline dezenfektan sıktı.

Hakan YAĞCI