Özilhan'ın virüs önlemi!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan, Nişantaşı'nda bir eczanede alışveriş yaparken kameralara yakalandı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, her zamanki gibi yine tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere yansıyan Yasemin Özilhan, giyim tarzı ile dikkat çekti.Virüs'den korunmak için tüm kurallara uyan ve bir eczaneden çocuklarına vitamin ilacı alan Özilhan, "Ekranlara yeniden dönüş yapacak mısınız?" sorusuna "10 sene olmuş bırakalı oyunculuğu. Öyle bir beklentim yok." dedi. Ünlü sosyetik, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının isteğini geri çevirmedi.

Ferit TUĞLUK