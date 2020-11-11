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Bebek ve Nişantaşı molası...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü isimleri İstanbul'un elit semtlerinden Nişantaşı ve Bebek'teydi.

Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda AVM çıkışı görüntülendiler. Ünlü çift, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü nedeniyle tedbiri elden bırakmıyor. Süleyman bey ile eşi Ahu hanımın, salgından korunmak için çift maske takmaları dikkatlerden kaçmadı. Murat Pilevneli ve sevgili Aslı Pamir ise Nişantaşı'nda görüntülendi. Kameralara durup poz veren çift birlikte yürüdükten sonra bir mekanda oturup sohbet etti. Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, önceki gün Bebek'teydi. Bebek'te uzun bir yürüyüş yapan Kızıl, daha sonra semtten ayrıldı.

Hakan YAĞCI

Etiketler
muratpilevneli süleymanorakçıoğlu ahuorakçıoğlu ömerkızıl cadde
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